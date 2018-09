Louis van Dijk: ‘De cirkel is rond’

Pianist Louis van Dijk (76) stopt met het geven van avondvullende concerten. Vrijdag in Loosdrecht speelt hij zijn afscheidsconcert op het jazzfestival daar, deels solo, maar ook met muzikale vrienden. De plek is niet voor niets gekozen: hij won dit concours in 1961 al, waarmee de vaart in zijn loopbaan kwam.

,,De cirkel is nu rond”, zegt de pianosolist, organist, begeleider, ensemblespeler, arrangeur en componist, die zowel met romantisch klassiek als met jazz uit de voeten kan.

Hij verheugt zich op een mooie finale, maar sluit niet uit dat hij ook een traantje zal wegpinken. ,,Ik behoor tot de mensen die emotioneel incontinent zijn”, grapt hij. Maar het is een goed besluit, denkt Van Dijk. ,,Ik wil het Heintje Davids-effect voorkomen, dat ze denken: daar heb je hem weer”, klinkt het monter. De klep van de piano zal hij echter nooit helemaal dichtslaan. ,,Ik denk dat ik te hooi en te gras nog weleens wat speel, iets kleins waar ik echt zin in heb, maar zeker geen avondvullende concerten of een tournee.”

Ingewikkeld doet hij niet over zijn afscheid. Hij is alleen maar dankbaar. ,,Ik heb van mijn werk genoten. Ik heb ook een trouw publiek, maar jonge mensen hebben geen idee wie ik ben. Zo hoort het ook, het is een andere tijd”, relativeert hij.

Van Dijk kampt met gezondheidsproblemen waaronder alzheimer. ,,Ik merk er weinig van.” Zijn op één na laatste concert speelde hij dinsdag in Amsterdam ten bate van de bestrijding van de ziekte. ,,Het was hartstikke leuk. Ik heb ook op Hope geïmproviseerd, een soort volkslied van de Alzheimer Stichting inmiddels.” Prinses Beatrix was erbij.

Van Dijk studeerde piano en orgel aan het Amsterdams Conservatorium. Hij raakte tijdens zijn studie ook in de ban van de jazz, al hield hij de klassieke muziek hoog in het vaandel. Op beide fronten speelde hij solo en in gezelschap en met beroemde collega’s .

Diverse albums deed hij het licht zien en die gingen vlotjes over de toonbank. Edisons en gouden platen leverden ze hem op. Bekend bij een groot publiek werd hij ook als lid van het trio Gevleugelde Vrienden, met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven, en ook als begeleider van artiesten als Ramses Shaffy en Liesbeth List. Entertainment was hem nooit te min. ,,Als het maar op hoog niveau is, altijd op hoog niveau.”