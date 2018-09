Meer festivals maar minder bezoekers

Het aantal festivals blijft nog altijd groeien. Vorig jaar telde ons land 954 stuks. Een jaar eerder waren dat er nog 934. Het aantal bezoekers nam wel iets af van 26,7 miljoen (2016) naar 26,6 miljoen, zo blijkt uit de jaarlijkse Festival Monitor.

De daling van het aantal bezoekers was vooral te zien bij gratis toegankelijke festivals. Op de evenementen waar je een kaartje voor moest kopen, was het juist drukker. Ook is een verschuiving te zien naar de rest van het land. Zo kwamen er minder mensen naar festivals in Noord- en Zuid-Holland, waar net als voorgaande jaren de meeste evenementen waren, maar nam het aantal bezoekers in Limburg, Noord-Brabant en Utrecht toe.

In totaal werd 663 miljoen euro uitgegeven op de festivals, staat in de monitor. Veruit de meeste evenementen draaiden om muziek, 688 in totaal. Daarnaast hadden er 155 theaterfestivals en 111 op het gebied van beeldende kunst plaats.

De Festival Monitor is van onderzoeksbureau Respons in samenwerking met de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).