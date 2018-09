Mindfull worden op expositie over Boeddha

Wie de expositie ‘Het leven van Boeddha, de weg naar nu’ bezoekt in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, kan niet alleen alles te weten komen over het verhaal van Siddhartha Gautama, maar ook even tot zichzelf komen op oranje meditatiematten. Op die manier wil de culturele instelling in Amsterdam bezoekers actief betrekken bij de tentoonstelling, die de Dalai Lama zaterdag opent.

Volgens Christa Meindersma, die meehielp om de Dalai Lama naar de hoofdstad te halen, gaat de expositie over het leven van Boeddha, maar vooral ook over de betekenis die hij nu heeft op het gebied van bijvoorbeeld mindfulness, het boeddhisme en compassie. Tijdens de opening gaat de Dalai Lama in gesprek met technologische vernieuwers en jongeren over compassie en technologie. Deze dialoog is via een livestream te volgen.

De expositie, die tot 3 februari is te zien, vertelt in vijf levensfases over de Boeddha, die in de vijfde eeuw voor Christus werd geboren als rijke prins. Op zijn 29ste besloot hij zijn luxe leven radicaal om te gooien en koos hij voor een leven waarin spirituele ontwikkeling centraal stond.

In De Nieuwe Kerk zijn in totaal zo’n zestig millennia-oude objecten te zien naast hedendaagse kunst. Speciaal voor de tentoonstelling leende de Dalai Lama een ruim 2 meter lange kleurrijke rolschildering, een zogenoemde thanka, uit. Een ander topstuk is een 2 meter hoog beeld van een staande Boeddha uit de vijfde-zesde eeuw, die de bezoekers verwelkomt. De jubilerende Koninklijke Vereniging van Verzamelaars der Aziatische Kunst stelde veel bijzondere bruiklenen beschikbaar voor de expositie.

Modern werk is er onder anderen van Ai Weiwei, wiens Tree staat opgesteld. Deze grote boom is opgebouwd uit dertig stukken van gerooide bomen uit China. Tree verwijst in de expositie naar de boom waaronder de Boeddha verlichting vond. Het werk staat samen met PixCell-Deer#51 van Kohei Nawa, een opgezet hert dat is voorzien van glazen bollen. Het hert verwijst naar een Indiase vertelling en staat voor de vergankelijkheid van het leven. Ook van Yoko Ono is werk te zien, zoals Three Mounts, drie bergen aarde die afkomstig zijn van een plek waar misstanden en geweld tegen vrouwen plaatsvonden.

Speciaal voor de tentoonstelling schreef Erica Terpstra het kinderboek Een knipoog van de Boeddha, met een voorwoord van de Dalai Lama. Volgens Paul Mosterd, adjunct-directeur van De Nieuwe Kerk laat Terpstra hierin zien een ,,rasverteller” te zijn.