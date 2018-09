‘Netflix voor sport’ komt naar Amsterdam

Het Britse sportstreamingplatform DAZN opent een kantoor in de regio Amsterdam. Of en wanneer de ‘Netflix voor sport’ ook de Nederlandse markt gaat bedienen is nog niet duidelijk.

DAZN biedt sportuitzendingen voor een vast bedrag per maand, zonder dat je een televisieabonnement nodig hebt. De wedstrijden worden online gestreamed, net zoals Netflix dat ook al doet met onder meer films en series en Spotify met muziek. Dazn, dat uitgesproken moet worden als ‘Dazoon’, is actief in Groot-BrittanniĆ«, Duitsland, Zwitserland, Canada, ItaliĆ« en de Verenigde Staten en wil in 2022 in twintig landen uitzenden.

In Nederland is losse streaming van sportwedstrijden nog vrij ongebruikelijk, afgezien van televisieaanbieders die hun klanten ook toegang geven tot tv via een app. Wel zijn bijvoorbeeld kickbokswedstrijden in Nederland via online streaming aangeboden.