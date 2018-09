Onderzoek na #MeToo-beschuldigingen Jan Fabre

De Belgische kunstenaar Jan Fabre is beschuldigd van #MeToo-praktijken. Twintig (ex-)medewerkers en stagiairs spreken in een open brief over grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap van Fabre. De Vlaamse minister Sven Gatz (Cultuur) laat onderzoek doen.

De beschuldigingen aan het adres van Fabre stonden in een open brief op de website van cultuurblad rekto:verso. De auteurs stellen onder meer dat de kunstenaar artiesten thuis uitnodigde om ,,beeldende kunst” te maken. ,,Maar dat blijkt dan uit te draaien op een gelegenheid om de performer seksueel te benaderen.”

Het dansgezelschap van de kunstenaar laat het cultuurblad weten ,,deze aanval via de media” te betreuren. ,,Jan Fabre wordt aan de schandpaal genageld, zonder enige vorm van verdediging op basis van anonieme getuigenissen en moeilijk te controleren beweringen.”