Stevige concurrentie voor Glennis Grace

Glennis Grace ontmoet volgende week in de finale van America’s Got Talent stevige concurrentie, variërend van stand-upcomedians tot acrobaten. Op het gebied van zang zijn Courtney Hadwin en MichaelKetterer haar grootste rivalen.

Courtney Hadwin is een dertienjarig zangtalent uit Engeland. Het meisje belandde in de liveshows van de Amerikaanse talentenjacht doordat jurylid Howie Mandel op de gouden knop (golden buzzer) drukte. In eigen land haalde ze de finale van The Voice Kids.

Ook zanger Michael Ketterer uit Californië haalde de liveshows dankzij een druk op de gouden knop, ditmaal door juryvoorzitter Simon Cowell. Ketterer hoorde vorige week al dat hij door is naar de finale van volgende week, nadat hij indruk had gemaakt met zijn vertolking van het nummer When I Look At You van Miley Cyrus.

Andere kanshebbers in de finale zijn de acrobatengroep Zurcaroh uit Oostenrijk, waarvoor Tyra Banks tijdens de audities op de Golden Buzzer drukte. De groep rond danser en choreograaf Peterson da Cruz stond vorige week in de halve finale met een act die begon met een dans op het podium en eindigde met een menselijke toren waar een klein meisje vanaf sprong. In Oostenrijk hadden ze al succes met een negentig minuten durende theatershow. Hun droom is nu een show in Las Vegas.

En dan is er nog goochelaar Shin Lim uit Massachusetts, een zogenoemde close-up magician die vorige week liet met zien dat hij vingervlug is met speelkaarten. Jurylid Heidi Klum, die haar medewerking verleende aan zijn act, stond versteld.

De overige finalisten volgende week zijn de Amerikaanse stand-upcomedians Samuel J. Comroe en Vicki Barbolak. Outsider is Brian King Joseph met zijn elektrische viool. De bijnaam van deze autodidact luidt The King of Electric Violin.