Gouverneur verslaat Nixon in voorverkiezing NY

Gouverneur Andrew Cuomo heeft Sex & The City-actrice Cynthia Nixon verslagen in de voorverkiezingen voor de Democratische kandidaat voor de verkiezingen later dit jaar. Cuomo gaat voor zijn derde termijn als gouverneur, als hij de verkiezingen uiteindelijk ook wint.

Nixon werd vooral gesteund door linkse stemmers en een aantal bekendheden in New York. Cuomo kreeg de steun van de volledige top van de Democratische partij. Tijdens de campagnes haalde de actrice uit naar het beleid van de gouverneur, wat volgens haar te rechts is.

Tijdens de campagne maakte Cuomo vooral gebruik van het feit dat president Donald Trump vaak naar hem uithaalt. Cuomo speelde daar op in door te zeggen dat alle inwoners van New York het eens zijn met hem.

De zittende gouverneur neemt het in november op tegen Republikein Marc Molinaro.