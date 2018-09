Ziek lid Pussy Riot mogelijk naar Berlijn

Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov, die afgelopen week met vergiftigingsverschijnselen op de intensive care van een Moskous ziekenhuis belandde, wordt waarschijnlijk naar Berlijn gevlogen. Veronika Nikoelsjina, een vriendin van Verzilov, zei zaterdag dat het de bedoeling is dat de medische behandeling van Verzilov in de Duitse hoofdstad wordt voortgezet.

Ze zei dat ze de activist samen met zijn moeder op de reis naar Berlijn wil begeleiden. Een vriend had de medische behandeling in Berlijn aangeboden. Het is niet bekend of de Russische autoriteiten instemmen met een vertrek van Verzilov naar het buitenland.

Verzilov begon deze week plots zijn zicht en spraakvermogen te verliezen. Hij belandde met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis. Verzilov verkeert niet meer in levensgevaar maar zijn toestand is zorgelijk.

Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van president Vladimir Poetin.