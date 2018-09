Boekenweek voor Jongeren beleeft 4e editie

De Boekenweek voor Jongeren beleeft vanaf vrijdag 21 september de vierde editie. De initiatiefnemers willen leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs plezier in lezen laten ontdekken. Dat is wel nodig, want jongeren lezen steeds minder.

Van de 15-jarigen leest ruim een vijfde dagelijks in een boek en met name 16- tot 20-jarigen kunnen er vaak niet de rust voor vinden, zo blijkt uit onderzoeken van kenniscentrum KVB Boekwerk.

Onder de jongeren die wel lezen, zijn spanning en avontuur de meest geliefde thema’s. Maar het op een eigentijdse wijze onderhouden van sociale contacten is de belangrijkste dagelijkse vrijetijdsbesteding: 85 procent van de jongeren is op dagelijkse basis bezig met sms’en en/of appen, 73 procent maakt dagelijks gebruik van sociale media. Surfen op internet wordt meer gedaan dan televisie kijken, al gebeurt dit ook nog wel veelvuldig.

Voor de Boekenweek voor Jongeren 2018 schreven drie schrijvers korte verhalen, gebundeld in 3PAK, dat cadeau wordt gedaan aan jongeren door de boekwinkel en openbare bibliotheken. De auteurs zijn Nhung Dam, Raoul de Jong en Tim Hofman, ook bekend als presentator. Het bundeltje wordt gratis verspreid onder 82.200 jongeren. Daarmee is de oplage een derde hoger dan vorig jaar.

Een team van 21 auteurs gaat in de jongerenboekenweek langs 100 scholen. Daar gaan zij met leerlingen vmbo, havo en vwo in gesprek over lezen en schrijven. Behalve de 3PAK-schrijvers doen onder anderen Abdelkader Benali en Murat Isik mee.

De Boekenweek voor Jongeren is een campagne van de Stichting CPNB, Stichting Lezen en De Schrijverscentrale en wordt gesteund door onder anderen het Nederlands Letterenfonds.