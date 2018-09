‘Brits ITV aast op Endemol Shine’

Het Britse televisiebedrijf ITV heeft naar verluidt 3 miljard pond (3,3 miljard euro) over voor productiemaatschappij Endemol Shine Group, het fusiebedrijf met daarin het Nederlandse Endemol. Dat meldde de Britse krant Sunday Times.

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat Shine Endemol Group een koper zou zoeken. ITV zou sindsdien zeker niet de enige partij zijn die interesse heeft getoond.

Endemol Shine is in handen van mediaconcern 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management. Het bedrijf ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media.