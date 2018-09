Toneelstuk Judas eigenlijk Griekse tragedie

In Amsterdam gaat donderdag Judas – De Holleeders dichtbij in première. Dat is het het toneelstuk van Sophie Kassies naar het boek Judas van Astrid Holleeder, de zus van topcrimineel Willem. Renée Fokker speelt Astrid in de productie onder regie van Johan Doesburg.

Honderdduizenden exemplaren gingen er van Judas over de toonbank en de media stonden van boek en voorstelling bijna net zo bol van als van de zaak tegen Willem Holleeder zelf. Fokker raakt door al die belangstelling niet van de kook: ,,Ik focus alleen op het script. Het is een familietragedie die ik speel.”

,,Wat van de verhalen waar en niet waar is, dat weten we niet, dat is aan de rechters om over te oordelen”, zegt Fokker. De thema’s zouden in ieder geval in een Griekse tragedie hebben gepast of in een stuk van William Shakespeare, beaamt de actrice. ,,Het gaat over de strijd die deze vrouw levert, die de broer moet verraden van wie ze toch zo houdt. Het gaat ook over het clangevoel in die familie, dat in hun milieu heel belangrijk is, maar behalve omhelzingen ook verstikking met zich meebrengt.”

Fokker ontmoette Astrid, die zich nog altijd schuil moet houden voor mogelijke acties van de kant van haar broer, en haar familieleden een paar keer. ,,Behalve Willem.” De bijeenkomsten waren voor de actrice altijd onverwacht. ,,Dat werd over allerlei schijven geregeld, want ik zou misschien ook mijn mond voorbij kunnen praten. Astrid bleek ontzettend hartelijk. De eerste keer omhelsde ze me en gaf ze me een enorm boeket. ‘Bloemen van Astrid voor Astrid’, zei ze.”

Astrid gaf zelf de voorkeur aan Renée Fokker. ,,Ik heb niet gevraagd waarom. Het was gevoelsmatig, denk ik.” De actrice gaat Astrid Holleeder ,,niet naspelen. Ik werk uit mijn eigen verbeelding en put uit mijn eigen rugzakje.” Toch waren de ontmoetingen belangrijk. ,,Ik wist al veel, maar had nog wel vragen. Het doet je ook wel wat om te horen waar deze mensen doorheen zijn gegaan. Ze zijn beschadigd, mishandeld, gemanipuleerd.”

Fokker zegt veel respect te hebben voor de ,,dappere vrouw” Astrid. Ze noemt zus Holleeder, van wie niemand weet hoe ze eruit ziet omdat ze zich verborgen moet houden, ook ,,een mooie vrouw van begin vijftig”. Willem Holleeder lijkt in zijn cel op de hoogte te zijn van het stuk en er niet blij mee te zijn. ,,Vind ik dat eng? Ik geloof niet dat ik een target voor hem ben. De uitgever van Judas is ook nooit wat overkomen.”