Alvin Ailey naar Nederland

Het Alvin Ailey American Dance Theater komt voor het eerst in een kwart eeuw weer naar Nederland. Het zal in september 2019 vier dagen lang in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam te zien zijn.

Het Alvin Ailey American Dance Theater (32 dansers) is een van de belangrijkste dansgroepen van de Verenigde Staten. Het gezelschap, dat zestig jaar triomfen viert, werd door al 25 miljoen mensen in 71 landen gezien. Het Amerikaanse Congres gaf de groep tien jaar geleden de titel ‘American cultural ambassador to the world’ .

De optredens van dit danstheater zijn de eerste voorstellingen waarmee het Rotterdamse Luxor Theater en het in Den Haag gevestigde Holland Dance Festival gezamenlijk Rotterdam op de kaart willen zetten als dansstad, met dansvoorstellingen die anders niet in Nederland te zien zouden zijn.