Ottolenghi nieuwe nummer 1 in boeken top 10

Het kookboek Simpel van auteur Yotam Ottolenghi is de nieuwe nummer 1 in de boeken top 10. Dat maakte de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) woensdag bekend. Dat betekent dat De zeven zussen van Lucinda Riley na een maand van de troon is gestoten.

De roman is echter maar één plekje gezakt en staat nu op nummer 2 in de lijst. Tommie in de zorg van Tommie Niessen komt als nieuwkomer gelijk binnen op de derde plek.

Verder zijn ook ‘De edele kunst van not giving a fuck’ van Mark Manson en ‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti nieuw binnen in de top 10. Zij staan op plek 8 en 9 in de lijst.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Yotam Ottolenghi – Simpel

2. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen

3. (-) Tommie Niessen – Tommie in de zorg

4. (6) Annegreet van Bergen – Het goede leven

5. (4) Yuval Noah Harari – 21 lessen voor de 21e eeuw

6. (-) Yuval Noah Harari – Sapiens

7. (9) Murat Isik – Wees onzichtbaar

8. (-) Mark Manson – De edele kunst van not giving a fuck

9. (-) De acht bergen – Paolo Cognetti

10. (10) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt