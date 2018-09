PSV en troonrede trekken veel kijkers

De eerste wedstrijd van PSV in de Champions League tegen Barcelona is met bijna 1,5 miljoen Nederlandse tv-kijkers de best bekeken tv-uitzending van de dinsdagavond. Volgens Stichting KijkOnderzoek stemden 1.493.000 kijkers af op Veronica om PSV met 4-0 te zien verliezen van de Spaanse topclub.

De live-registratie van Prinsjesdag trok dit jaar 923.000 kijkers, iets meer dan vorig jaar toen 905.000 Nederlanders keken naar de koninklijke rijtoer en de troonrede in de Ridderzaal. De NOS-uitzending staat op de zesde plaats in de lijst van 25 tv-programma’s die de meeste kijkers trokken.

833.000 kijkers keken dinsdag naar de nabeschouwing van de wedstrijd Barcelona-PSV. De club uit Eindhoven vervolgt de Champions League op woensdag 3 oktober met een thuiswedstrijd tegen Internazionale, dat dinsdag met 2-1 won van Tottenham Hotspur.