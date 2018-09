Nieuwe verfilming Louis Couperus op festival

UTRECHT – Het korte verhaal De Binocle van schrijver Louis Couperus is verfilmd. De licht-absurdistische komedie van regisseur Aidan Vernee is eind september tweemaal te zien op het Nederlands Film Festival.

De Binocle is een verhaal uit 1920 dat vertelt over een theaterbezoeker die speciaal voor de opera een nieuwe toneelkijker heeft aangeschaft. Het dierbare kleinood brengt de man echter alleen maar in de problemen. De hoofdrollen worden gespeeld door Dion Vincken, Arnoud Cambier en Julien Croiset.

Het is de vijfde maal dat werk van de Haagse auteur Couperus (1863-1923) wordt verfilmd. Eerder werden van De kleine zielen, De Stille kracht en Van oude mensen de dingen die voorbijgaan bewerkt tot televisieserie. Van Eline Vere verscheen in 1991 een speelfilm. Paul Verhoeven wilde een aantal jaar geleden een nieuwe versie van De Stille kracht maken, maar dit plan strandde op de financiering.

De Leidse regisseur Aidan Vernee is student aan Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij studeert dit jaar af met De Binocle. Het project werd gesteund door het Louis Couperus Genootschap.