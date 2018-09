De Top 40 gaat naar Qmusic. De populaire hitlijst is vanaf januari bij het radiostation te horen. Het is nog niet bekend wie de presentator wordt. Maandag had Radio 538 bekendgemaakt te stoppen met het uitzenden van de Top 40.

Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40, laat weten dat er de afgelopen maanden met veel partijen is gepraat. ,,De conclusie is voor ons dat de Nederlandse Top 40 bij Qmusic het beste op zijn plek is.” Zendermanager Dave Minneboo van Qmusic: ,,De Top 40 is de enige ├ęchte hitlijst die de tand des tijds altijd heeft weten te doorstaan door constant te vernieuwen. Dit zetten we bij Qmusic dan ook door. De Top 40 wordt samengesteld door te kijken naar onder andere airplay op alle radiozenders en streamingcijfers.”

De Nederlandse Top 40 is sinds januari 1965 te horen op de radio, de afgelopen 25 jaar bij Radio 538. Een populair onderdeel is de Alarmschijf, die ook meeverhuist naar Qmusic. De Top 40 was eerder ook te horen op Radio Veronica en Radio 3 en is een van de oudste Nederlandse hitlijsten. Dj’s als Joost den Draaijer, Ferry Maat, Lex Harding, Erik de Zwart en Wessel van Diepen telden in het verleden af naar de nummer 1.