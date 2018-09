Bill Cosby minimaal drie jaar de cel in

Bill Cosby is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal drie jaar en mogelijk tien jaar. Een jury had de 81-jarige komiek eerder schuldig bevonden aan het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in zijn huis in 2004. Rechter Steven O’Neill legde hem ook nog een boete op van 25.000 dollar. Cosby moest meteen worden overgebracht naar een staatsgevangenis. Een verzoek hem voorlopig vrij te laten in afwachting van het hoger beroep werd afgewezen.

Volgens de rechtbank in Norristown in de staat Pennsylvania kan Cosby wettelijk ,,een seksueel gewelddadig roofdier” worden genoemd. Voor de drie feiten waaraan de gevallen tv-ster zich volgens de jury schuldig heeft gemaakt, had hij in totaal dertig jaar kunnen krijgen. Het Openbaar Ministerie zette in op vijf tot tien jaar. De advocaten van Cosby vroegen om huisarrest. Ze beoordeelden de strafmaat dan ook als ,,overdreven hard”.

De voormalig Cosby Show-acteur is inmiddels door zo’n zestig vrouwen beschuldigd van misbruik. Dat zou soms tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Veel zaken waren al verjaard. De rechtszaak waarin Cosby nu is veroordeeld, draaide om het misbruik van voormalig basketbalster Andrea Constand. Ze was ten tijde van het seksueel misdrijf medewerkster van de Temple-universiteit in Philadelphia. Ze woont nu in Canada.