Fox verkoopt belang in Sky aan Comcast

Mediaconcern 21st Century Fox verkoopt zijn belang van 39 procent in de Britse betaalzender Sky aan het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast. Comcast won zaterdag op een speciale veiling de biedingsstrijd rond Sky van Fox.

Comcast legde omgerekend ruim 33 miljard euro op tafel voor Sky dat met zijn betaalzenders actief is in meerdere Europese landen. Fox, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, is nu bereid zijn aandelen in Sky te verkopen aan Comcast, waarmee de kabelreus de gehele controle krijgt over de Britse onderneming.