Pussy Riot-activist uit ziekenhuis

Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov is ontslagen uit een ziekenhuis in Berlijn. Hij liet zich daar behandelen aan vergiftigingsverschijnselen, maar zijn gezondheidstoestand is inmiddels fors verbeterd. De activist heeft in de krant Bild het vermoeden uitgesproken dat de Russische geheime dienst hem heeft vergiftigd.

Verzilov begon eerder deze maand plots zijn zicht en spraakvermogen te verliezen. Hij belandde met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis in Moskou. De activist is vervolgens naar Berlijn gevlogen om zijn medische behandeling daar te laten voortzetten.

De artsen van Verzilov maakten eerder al duidelijk het aannemelijk te vinden dat sprake was van vergiftiging. Anders hadden de symptomen zich niet in zo’n korte tijd kunnen ontwikkelen. Uit toxicologisch onderzoek is overigens niet gebleken welk middel gebruikt zou zijn tegen de activist.

Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van president Vladimir Poetin. De activist wil volgens zijn vriendin weer terugkeren naar Rusland.