De bedenker van het animatiefiguurtje Postman Pat (Pieter Post), John Cunliffe, is overleden in zijn woonplaats Ilkley in Groot-Brittannië. Hij overleed al op 20 september en werd woensdag begraven, meldt een lokale krant in Ilkley donderdag. Cunliffe was 85 jaar.

Behalve de kinderserie rond de dorpspostbode en zijn zwart-witte kat, die ook in Nederland werd uitgezonden, schreef Cunliffe poëzie en kinderboeken. Ook schreef hij voor de tv-serie Rosie & Jim.