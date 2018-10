Aznavour speelde in tientallen films

Charles Aznavour maakte in zijn ruim zestig jaar lange carrière niet alleen ruim duizend liedjes en meer dan honderd albums, hij was ook acteur in tientallen films. Zo was hij te zien in Tirez sur le pianiste (1960), de Amerikaanse actiefilm Sky Riders (1976) en in Viva la Vie (1984).

In Die Blechtrommel (1979), naar de roman van Günter Grass, speelde hij de rol van Sigismund Markus. In 2002 was hij te zien als filmregisseur Edward Saroyan in Ararat. Die film gaat over een achttienjarige man wiens leven overhoop wordt gehaald wanneer hij ingehuurd wordt als chauffeur bij het maken van een documentaire over de Armeense genocide. Aznavour was zelf zoon van Armeense immigranten.

Aznavour werd op jonge leeftijd al eens uitgeroepen tot beste mannelijke acteur van Frankrijk en vorig jaar nog kreeg hij een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.