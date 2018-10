Frankrijk treurt om Aznavour

Frankrijk treurt om het verlies ,,van de laatste gigant van het Franse chanson”, Charles Aznavour. De zanger van Armeense komaf overleed maandag thuis ten zuiden van Avignon na een loopbaan van meer dan tachtig jaar op 94-jarige leeftijd.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zei dat ,,deze Parijzenaar een icoon van het Franse lied is geworden” en daarnaast ook ,,een hartstochtelijk ambassadeur van Armenië in heel de wereld”. Hidalgo zei heel bedroefd te zijn om het verlies van deze in 1924 in de centrale wijk Saint-Germain-de-Prés geboren zanger.

Hidalgo zei dat ze gaat voorstellen een straat of plein in Parijs naar deze beroemde artiest te noemen. In Armenië zijn al pleinen en straten naar hem genoemd en op het Aznavourplein in (het Armeense) Gjoemri staat een standbeeld van hem.

Aznavour die in het buitenland ook de ,,Franse Frank Sinatra” is genoemd, was van Armeense ouders die naar Frankrijk waren uitgeweken. Hij zette zich in voor zijn land van afkomst onder meer via liefdadigheid. Hij is een nationale held in Armenië dat hem het staatsburgerschap als dank schonk en waar een Charles Aznavour-Museum staat.