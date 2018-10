Zanger Charles Aznavour (94) overleden

Charles Aznavour is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat hebben medewerkers van de Franse zanger aan de media laten weten. Aznavour trad op 3 maart, op 93-jarige leeftijd, nog op in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. Hij is maandagochtend, thuis in de Zuid-Franse Alpilles, in zijn slaap overleden.

Aznavour werd als Sahnour Aznavourian op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Hij verdiende aanvankelijk vooral de kost door voor anderen te schrijven, zoals voor Edith Piaf, in wier geruchtmakende entourage hij zich een tijdje ophield. Eenmaal aan de top, medio jaren vijftig, zou hij daar tot zijn dood blijven.

Hij zong meestal in het Frans en maakte een enkel uitstapje naar het Engels, bijvoorbeeld met She en Dance in the old-fashioned way (Les plaisirs démodés). Groot-Brittannië gaf hem er een platina plaat voor, maar de Fransen hoorden hun kleine (163 centimeter) grote zoon liever in hun taal. Sur ma vie, La bohème, La mamma, Hier encore, het waren in Frankrijk en elders grote hits, die ook door anderen op de plaat werden gezet.

Hij was het laatstlevende internationaal erkende monument van het grote Franse chanson en werd ook wel gezien als de Frank Sinatra van Frankrijk. Aznavour was grotendeels zijn eigen tekstdichter en componist, zoals het een echte chansonnier betaamt. Hij zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium, nee, hij stierf er telkens bijna aan.

Aznavour was ook zakenman. In 1992 verwezenlijkte hij een droom door eigenaar te worden van de muziekuitgeverij Raoul Breton. Later maakte en verkocht hij ook nog – erg prijzige – olijfolie.

Dat zijn eerste vaderland Frankrijk was, was toeval. Zijn Armeense ouders waren op doortocht naar de VS en wachtten op een visum, toen hun tweede kind zich aandiende. Micha en Knar Aznavourian besloten in Parijs te blijven en begonnen een Armeense eettent.