Geveild werk Banksy vernietigt zichzelf

Het schilderij Meisje met ballon van de kunstenaar Banksy heeft zichzelf vernietigd tijdens een veiling van het werk bij Sotheby’s in Londen. Het gaat duidelijk om een streek van de anonieme kunstenaar.

Onmiddellijk nadat het kunstwerk telefonisch was verkocht aan de hoogste bieder voor 1,4 miljoen pond (118 miljoen euro) versnipperde een deel van het schilderij, aldus Sotheby’s.

,,Wij zijn net geBanksyd”, zei Alex Branczik, de Europese directeur van Sotheby’s hedendaagse kunst op een persconferentie na de veiling. De Financial Times meldde dat het schilderij versnipperde door middel van een apparaatje dat in de lijst verborgen leek te zijn.

Banksy van wie niet precies bekend is wie hij is, is als straatkunstenaar beroemd geworden door zijn humoristische, politiek getinte en enigszins provocerende werken. Zijn kunst verschijnt onaangekondigd op stadsmuren over de hele wereld.