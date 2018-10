Delftse tijdreis naar Tachtigjarige Oorlog

Het is 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Dit historische feit gaat niet onopgemerkt aan Nederland voorbij. In het Rijksmuseum in Amsterdam is een grote tentoonstelling te zien over de oorlog, de NTR zendt een tv-serie over de periode uit en vrijdag opent in Museum Prinsenhof in Delft een tentoonstelling over de rol van Willem van Oranje in het conflict met Spanje.

Na het uitbreken van de oorlog vluchtte Willem van Oranje naar het ommuurde Delft om uit handen van de Spaanse overheerser te blijven. Hij nam zijn intrek in het katholieke Agathaklooster, dat werd omgedoopt tot ‘het Prinsenhof’. Vanuit Delft leidde de Vader des Vaderlands de opstand tegen de Spaanse overheerser.

De tentoonstelling ‘Willem van Oranje is hier’ is volgens het museum Prinsenhof een tijdreis. De bezoekers treden in de voetsporen van de man die aan de basis stond van het Nederland zoals we dat nu kennen. ,,Ontdek in welke ruimtes hij woonde, werkte en belangrijke besluiten nam. Welke rol speelde hij in de opstand tegen de Spaanse overheersers tijdens zijn Delftse jaren?”

Het belangrijkste collectiestuk van de expositie is het gebouw zelf. Het is de plek waar Willem van Oranje aan zijn einde kwam. In een muur zijn de beroemde kogelgaten nog altijd stille getuigen van de moord op Willem door Balthasar Gerards op 10 juli 1584.

Behalve in Delft en Amsterdam zijn op tal van andere locaties activiteiten en tentoonstellingen over de Tachtigjarige Oorlog. Op de website https://80jaaroorlog.ntr.nl/map is te zien waar.

Over de oorlog zijn inmiddels verschillende boeken verschenen, zoals De Opstand, 1568-1648 van Arnout van Cruyningen en De Opstand in de Nederlanden, 1568-1648 van Anton van der Lem. Het Rijksmuseum gaf zelf 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland uit. En begin november verschijnt nog Willem van Oranje. Prins in Opstand van Jan J.B. Kuipers.