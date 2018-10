Jan Wolkersprijs voor bioloog Schilthuizen

Evolutiebioloog Menno Schilthuizen is dit jaar de winnaar van de Jan Wolkers Prijs, de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van radioprogramma Vroege Vogels. Schilthuizen kreeg de prijs voor zijn boek ‘Darwin in de stad’, waarin hij beschrijft hoe de natuur zich aanpast aan de stedelijke omgeving.

De prijs is genoemd naar schrijver, beeldhouwer en natuurliefhebber Jan Wolkers en bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een tekening van Siegfried Woldhek. De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. Het is de zesde keer dat deze wordt uitgereikt.

De jury, bestaande uit Karina Wolkers (vrouw van Jan Wolkers), Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels), heeft gekozen voor ,,de verrassing, waarin wijsheid rijkelijk overgoten met feiten wordt opgediend”. Schilthuizen leert zijn lezers anders kijken en ,,opnieuw versteld staan van het wonder van zogenaamd alledaagse natuur”. Hij schrjift volgens de jury bovendien ,,uiterst leesbaar”.

Het was sowieso een bijzonder goed jaar voor boeken over de natuur, vindt de jury. Geen wonder, want de natuur was in 2018 ook het thema van de Boekenweek. ,,De oogst was groter dan ooit”, aldus de jury. ,,Wat opviel: natuur in de stad is echt een thema geworden.”

Vorig jaar ging de prijs naar schrijver Dik van der Meulen voor zijn boek De kinderen van de nacht, over wolven en mensen. Eerdere winnaars waren Albert Beintema voor De grutto (2016), Louis Schoonhoven e.a. voor Niet zonder elkaar (2015). Koos van Zomeren ontving vorig jaar de eerste Jan Wolkers Oeuvreprijs.