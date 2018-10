PowNed laat eerste eredivisiejaar Emmen zien

Gedurende het eerste jaar ooit dat FC Emmen in de eredivisie speelt, wordt de Drentse club gevolgd door PowNed. In de zesdelige serie FC Emmen op 1 (NPO 1) ,,leren we de voetbalclub van binnenuit kennen en ook het wel en wee van de gemeente Emmen en de persoonlijke verhalen komen aan bod”, aldus de omroep.

,,Van de voorzitter tot de materiaalman en van de plaatselijke vastgoedmagnaat tot de visboer en de kapper”, kondigt PowNed maandag aan. ,,Ook trekken we op met de technische staf en de voetballers, mannen die al sinds jaar en dag Emmen door het bloed hebben stromen.”

De club promoveerde in mei van dit jaar naar de eredivisie door in de finale van de play-offs de Rotterdamse club Sparta te verslaan. Het seizoen 2018/2019 is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat FC Emmen voetbalt op het hoogste niveau in Nederland.

De eerste aflevering van FC Emmen op 1 is zaterdagavond 10 november. Presentator is Rutger Castricum.