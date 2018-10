CNN New York ontruimd, uitzending gaat door

De Amerikaanse televisiezender CNN heeft de burelen in het Time Warner-gebouw in New York woensdag noodgedwongen moeten ontruimen. De evacuatie was nodig nadat een verdacht pakket was gevonden in de postkamer. De uitzending ging provisorisch wel door.

Twee presentatoren bleven in beeld en deden op straat verslag met behulp van een mobiele telefoon. De straat bij het gebouw was afgezet met lint.

Het was niet meteen duidelijk of het pakketje in de postkamer van CNN leek op verdachte pakketten die naar het Witte Huis werden gestuurd en naar de woningen van voormalig president Barack Obama en de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton.