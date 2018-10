Film over leven in Kabul opener van IDFA

De 31e editie van IDFA, het internationale documentairefestival in Amsterdam, wordt geopend met de film Kabul, City in the Wind van de jonge Afghaanse filmmaker Aboozar Amini. Dat is woensdag bekendgemaakt in De Balie in Amsterdam.

In de film volgt Amini de buschauffeur Abas en de twee jonge broers Afshin en Benjamin en hun leven in Kabul, de geregeld door aanslagen getroffen hoofdstad van Afghanistan. De maker is een geboren Afghaan, die in Nederland de Gerrit Rietveld Academie heeft gedaan. Daarna haalde hij zijn master regie in Londen. Hij woont en werkt nu in Kabul en Amsterdam.

De openingsavond van het IDFA is op 14 november in Carré. In verschillende theaters in Amsterdam worden ruim een week lang een kleine driehonderd documentairefilms vertoond. Dat zijn er wat minder dan voorgaande jaren, maar daar staat tegenover dat films nu meer dan één keer kunnen worden vertoond.

Deze editie van het IDFA is de eerste onder leiding van Orwa Nyrabia, de nieuwe artistiek directeur. Hij legt vooral de nadruk op de cinematografische kwaliteit van films. Ook hamert hij op ‘inclusie’, oftewel: doen alle groepen mee. ,,Het eerste criterium is artistieke kwaliteit, maar daarna is gekeken naar de balans onder de filmmakers: man, vrouw, lhbti en geografische en culturele spreiding”, legt een woordvoerder uit.

Een nieuw onderdeel is het programma IDFA on Stage. Daarbij zijn films te zien die worden begeleid door bijvoorbeeld livemuziek, dans, theater of een speciale verklanking. Ook nieuw is IDFA Frontlight: twintig documentaires die ‘urgente verhalen’ vertellen door de ogen van de filmmakers.

Zoals altijd zijn er verschillende competities. Deelnemers strijden om de prijzen voor onder meer beste lange documentaire, beste Nederlandse documentaire en de publieksprijs. Het aantal deelnemers per competitie is verminderd van vijftien naar twaalf. De winnaar van de categorie lange documentaire komt automatisch op de longlist van dezelfde categorie bij de Oscars.

Het festival duurt tot en met 25 november.