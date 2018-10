Pakket CNN was gericht aan voormalige CIA-baas

Het object dat in de postkamer van CNN is gevonden lijkt op de pakketjes die voor Hillary Clinton, Barack Obama en George Soros waren bestemd, aldus een politiebron.

Het pakketje met daarin een mogelijk explosief dat in de postkamer van CNN in New York is gevonden, was geadresseerd aan de voormalige CIA-baas John Brennan. Dat melden lokale politiefunctionarissen aan CNN.

