Nederlandse entertainmentexport hard omhoog

De Nederlandse export van diensten op het gebied van entertainment, waaronder ook royalty’s vallen, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden er vooral steeds meer rechten voor de distributie van films en series aan het buitenland verkocht.

De toename heeft te maken met de snelle wereldwijde opkomst van streamingdiensten. Het CBS wijst erop dat een aantal grotere streamingdiensten zich de afgelopen jaren in Nederland heeft gevestigd. Ook Netflix heeft zijn Europese hoofdkantoor in ons land.

De uitvoer in royalty’s steeg van 1,6 miljard euro in de eerste zes maanden van 2014 tot 4,2 miljard euro in de eerste helft van dit jaar. De bedragen zijn beduidend kleiner als puur gekeken wordt naar diensten rond het uitzenden en produceren van films en televisieproducties of optredens van Nederlandse artiesten in het buitenland. Die export steeg in dezelfde periode van 244 miljoen naar 393 miljoen euro.

De import van diensten in de entertainmentindustrie ligt aanmerkelijk lager dan de export, en bedroeg in de eerste helft van dit jaar circa 2 miljard euro. Anders dan bij de export was er hier volgens het CBS de laatste jaren geen sprake van groei. Bijna de helft van de totale import betreft diensten als die van decorontwerpers en camera- of geluidsmensen om films of televisieprogramma’s te maken. De rest gaat om rechten.

Het valt daarnaast op dat de entertainmentimport uit de Verenigde Staten sterk in de lift zit. Het Amerikaanse aandeel in de Nederlandse import is ruim verviervoudigd, van 7 procent in 2014 tot 32 procent dit jaar.