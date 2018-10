Europese Commissie: Sony mag EMI overnemen

Sony krijgt groen licht van de Europese Commissie om muziekmaatschappij EMI volledig in bezit te krijgen. De mededingingswaakhond ziet geen concurrentiebezwaren. De deal zal het marktaandeel en de macht van Sony ten opzichte van internetplatforms niet vergroten, concludeert Brussel na een analyse.

De Amerikaanse afdeling van het Japanse bedrijf maakte in mei bekend ruim 2 miljard dollar over te hebben voor het belang van 60 procent dat in het bezit was van het investeringsfonds Mubadala uit de Verenigde Arabische Emiraten. Sony heeft al circa een derde van de aandelen EMI in handen.

EMI is eigenaar van een catalogus van meer dan 2 miljoen nummers van een hele reeks artiesten, onder wie BeyoncĂ©, Frank Sinatra, David Bowie en Pharrell Williams. Sony had al het exclusieve auteursrecht op fysieke geluidsdragers zoals cd’s van de artiesten in de portefeuille en verwerft die nu ook volledig voor de onlinewereld.