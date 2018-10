Libris Geschiedenis Prijs voor Van Oostrom

De Libris Geschiedenis Prijs 2018 gaat naar letterkundige Frits van Oostrom voor zijn boek ‘Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode’. Aan de Libris Geschiedenis Prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.

Van Oostrom ontving de prijs zondag uit handen van juryvoorzitter Jeroen Dijsselbloem tijdens een speciale live-uitzending van het radioprogramma OVT op NPO radio 1. Volgens de jury heeft Van Oostrom de Middeleeuwen op een meeslepende manier tot leven gewekt. ,,Een rijk en inspirerend boek.”

Frits van Oostrom (1953) is Universiteitshoogleraar in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Voor zijn wetenschappelijk werk kreeg hij in 1995 de Spinozaprijs. Zijn boek Maerlants wereld werd in 1996 bekroond met de AKO Literatuurprijs.

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris-boekhandels, het Nederlands Openluchtmuseum, de VPRO, Rijksmuseum Amsterdam en de Volkskrant. Met de prijs willen de initiatiefnemers een stimulans geven aan ,,het goede historische boek in Nederland.”