Escher bezorgt Fries Museum grootste hit ooit

Met de tentoonstelling ‘Escher op reis’ heeft het Fries Museum in Leeuwarden zijn grootste succes ooit geboekt. Er kwamen 256.450 bezoekers op af. M.C. Escher stootte daarmee recorderhouder Lourens Alma-Tadema, die in 2016-2017 in vier maanden 158.00 bezoekers trok, in de Friese hoofdstad van de troon.

De tentoonstelling over Maurits Escher, die afgelopen weekeinde sloot, was vanaf het begin populair. De kaartjes waren vrijwel elke dag uitverkocht en het museum verruimde daarom meermaals de openingstijden.

Inmiddels maakt het Fries Museum zich op voor ‘Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’, die op 24 november begint en societyhuwelijken in de zeventiende eeuw belicht. Meer dan 250 objecten illustreren hoe lief en leed destijds werden gedeeld. De expositie schuwt geen onderwerp: behalve hofmakerij en grootse bruiloften, komen ook kindersterfte en overspel aan bod. Er zijn 29 werken van Rembrandt zelf te zien.