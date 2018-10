Janine Jansen neemt staatsprijs in ontvangst

De Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, is maandagavond uitgereikt aan violiste Janine Jansen. Zij kreeg de prestigieuze onderscheiding in de Ridderzaal in Den Haag uit handen van cultuurminister Ingrid van Engelshoven. ,,De krachtige boodschap die muziek brengt en de sterke verbinding die je met elkaar kunt ervaren, als musicus én luisteraar, is er een die ik met iedereen wil delen”, aldus Jansen, die liet weten heel blij te zijn met de prijs.

,,Haar muzikale interpretaties raken aan het geniale en oogsten unaniem bewondering en respect van publiek en collega-musici”, oordeelde de jury vorige maand bij de bekendmaking van de winnaar. ,,Janines talent, kwaliteit, toewijding, inzet en liefde voor het vak van violist maken haar tot een wereldster. Janine Jansen is daarnaast een rolmodel voor jonge musici.”

Jansen won al verschillende prijzen, waaronder vier Edisons en de Nederlandse Muziekprijs, de Preis der Deutschen Schallplattenkritik, de NDR Musikpreis, de Concertgebouw Prijs en de Royal Philharmonic Society Instrumentalist Award. De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit 100.000 euro.