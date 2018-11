Boeken van De Loo en Verbogt over Nijmegen

Tessa de Loo en Thomas Verbogt gaan een boek schrijven met Nijmegen als achtergrond. Beide schrijvers hebben daarvoor opdracht gekregen van de gemeente. De boeken moeten uiterlijk in 2022 klaar zijn.

Eerder liet de gemeente A.F.TH van der Heijden een historische roman schrijven. In 2015 verscheen van zijn hand De Ochtendgave rondom de Vrede van Nijmegen (1678). De gemeente was daar enthousiast over en streeft nu naar een serie literaire werken waarin de geschiedenis van Nijmegen een rol speelt. ,,Als oudste stad van het land laten we zien dat Nijmegen zijn ziel koestert”, aldus burgemeester Hubert Bruls vrijdag.

Thomas Verbogt (63) is opgegroeid in Nijmegen. Zijn romans spelen zich vaak in en rond Nijmegen af, zoals in zijn meest recente werk Hoe alles moest beginnen. ,,Als ik ver weg ben in de wereld en ik heb last van heimwee, duiken altijd beelden van Nijmegen op”, zei hij vrijdag.

Tessa de Loo (72) brak in 1993 internationaal door met haar roman De Tweeling, die ook is verfilmd. ,,Ik weet helemaal niks van Nijmegen. Ik twijfelde ook of ik dit kon doen. Maar toen ik een foto van de burgemeester zag, verkleed als Elvis Presley, wist ik dat Nijmegen een stad met flair is. Uit een klein momentje komt soms een heel boek voort”, aldus de schrijfster.