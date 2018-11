Film over coup niet in Russische bioscopen

Een Hollywood-film over Amerikaanse militairen die de president van Rusland proberen te redden van een staatsgreep, is voorlopig niet te zien in Russische bioscopen. Het ministerie van Cultuur heeft nog geen toestemming gegeven om de film ‘Hunter Killer’ op het witte doek te vertonen, bevestigt distributiebedrijf Megogo.

Door het besluit moesten zo’n 850 Russische bioscopen de geplande vertoning van de film afblazen. In ‘Hunter Killer’ pleegt de Russische minister van Defensie een coup, waarna het Amerikaanse leger te hulp schiet. Nederlanders kunnen in eigen land al wel kijken naar de actiefilm.

Critici vermoeden dat het Kremlin niet zat te wachten op een film waarin de president wordt ontvoerd, maar volgens het ministerie van Cultuur is geen sprake van censuur. Er zou niet op tijd een exemplaar van de film zijn aangeleverd bij het Russische staatsarchief, zoals verplicht is.

Megogo hoopt dat op korte termijn alsnog groen licht wordt gegeven voor de vertoning van de film.