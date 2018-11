Khaled naar Concertgebouw

De zanger Khaled komt naar het Concertgebouw in Amsterdam. De ‘koning’ van het Arabische muziekgenre raï is op 11 januari 2019 te horen in de grote zaal.

Hij is een van de best verkopende zangers uit de Arabische wereld. De in 1960 in Algerije geboren artiest is met name bekend van de liedjes Aïcha, Didi en C’est la vie. Zijn grootste hit Aïcha, geschreven door Jean-Jacques Goldman, haalde eind vorige eeuw de hitlijsten in diverse landen waaronder Nederland.

Khaled woonde jaren in Frankrijk, maar hij is inmiddels verhuisd naar Marokko.