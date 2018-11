Rammstein naar De Kuip

De Duitse ‘tanzmetal’-band Rammstein komt naar Nederland. De Duitsers staan op 25 juni in De Kuip in Rotterdam. De voorverkoop begint volgende week donderdag. Rammstein is bekend van hits als Du Hast, Ich Will en Sonne. Hun optredens staan bekend om het visuele vuurwerk, met kettingzagen en vlammenwerpers.

Rammstein komt in het voorjaar met een nieuw album. Het wordt de opvolger van Liebe Ist Für Alle Da uit 2009. Het concert in Rotterdam is een van de 27 optredens tijdens de komende Europese tournee.

De laatste band die in De Kuip optrad, was Doe Maar in juli 2008. Vorig jaar gaven comedians Najib Amhali en Jandino Asporaat een voorstelling in het stadion van Feyenoord. Jaren geleden speelden onder meer de Rolling Stones, David Bowie, Bruce Springsteen, Michael Jackson, U2, Pink Floyd, Bon Jovi en Madonna in De Kuip.