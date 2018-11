Fleetwood Mac komt naar Pinkpop

Fleetwood Mac speelt volgend jaar op Pinkpop. Het is de eerste naam die de organisatie van het festival voor zijn vijftigste editie heeft bekendgemaakt. Pinkpop noemt de komst van de Brits-Amerikaanse band naar Landgraaf ,,de spreekwoordelijke eerste kers op de verjaardagstaart van de jubileumeditie”.

Het wordt de tweede keer dat Fleetwood Mac op Pinkpop staat. In 1971 gaf de band, die later bekend werd van nummers als Go Your Own Way, Dreams en Chain, een optreden tijdens de tweede editie van het festival, dat van 8 tot 10 juni wordt gehouden.

Vorige maand werd al bekend dat Fleetwood Mac naar Europa komt. Een concert in Nederland stond toen niet op de planning. De band is ook de headliner op het festival Werchter Boutique, dat in hetzelfde weekend als Pinkpop wordt gehouden: op 8 juni.

Fans van de band moeten het wel stellen zonder gitarist Lindsey Buckingham, die begin dit jaar uit de band werd gezet. Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks en Christine McVie zijn er wel gewoon bij, samen met nieuwkomers Mike Campbell en Neil Finn.