Koning opent Caravaggio-expositie in Utrecht

In het Centraal Museum in Utrecht is vanaf eind dit jaar een grote tentoonstelling over de Caravaggisten, de navolgers van de beroemde Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610). Op 15 december opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling ‘Utrecht, Caravaggio en Europa’.

Centraal op de expositie staan de Utrechtse Caravaggisten Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst. In het begin van de zeventiende eeuw reisden deze drie jonge kunstenaars naar Rome, waar ze onder de indruk waren van het werk van Caravaggio. Typerend voor zijn werk is de realistische stijl en een bijzondere behandeling van het licht, het zogenoemde clair-obscur.

Bij terugkeer pasten de Utrechtse ‘caravaggisten’ deze technieken toe op vooral historiestukken met bijbelse en mythologische onderwerpen en genrestukken zoals muzikanten en drinkers. Zij vormden een inspiratiebron voor Hollandse meesters als Frans Hals, Vermeer en Rembrandt.

‘Utrecht, Caravaggio en Europa’ brengt volgens het museum ook het Rome van de periode 1600-1630 naar Utrecht. ,,Met zeventig meesterwerken laat de tentoonstelling voor het eerst de Utrechtse Caravaggisten naast hun Europese collega’s zien.”