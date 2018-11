Schilderijen Pieter de Hooch komen naar Delft

Van de zeventiende-eeuwse schilder Pieter de Hooch is in Museum Prinsenhof voor het eerst een overzichtstentoonstelling te zien. Dertig topstukken van De Hooch (1629-circa 1684) komen uit bekende musea uit Europa en de Verenigde Staten naar Delft. Liefhebbers moeten nog wel even geduld hebben: de expositie is te zien van 1 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020.

De Hooch werd en wordt vaak in één adem genoemd met zijn veel beroemdere tijd- en plaatsgenoot Johannes Vermeer, bekend van Het Melkmeisje en Gezicht op Delft. Prinsenhof De tentoonstelling is getiteld Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer.

Onder de werken die nooit, of heel lang geleden in Nederland te zien waren, zijn Zittende vrouw met dienstmeid op een binnenplaats (De Hermitage, Sint-Petersburg) en Binnenplaats van een huis in Delft (National Gallery, Londen).