Stadsarchief belicht privéleven van Rembrandt

In de tentoonstelling Rembrandt Privé maakt het publiek kennis met het persoonlijke verhaal van de Hollandse meester uit de zeventiende eeuw. Het Stadsarchief Amsterdam, dat de grootste collectie Rembrandtdocumenten heeft, geeft hiermee een beeld van zijn werk, zijn opdrachtgevers, zijn vrouwen, zijn kinderen en geldproblemen. De expositie, die vanaf 7 december is te zien, vertelt zowel bekende als onbekende verhalen over de beroemde kunstschilder.

Toen Rembrandt van Rijn (1606-1669) zich rond 1631 in Amsterdam vestigde, nam zijn carrière een hoge vlucht. Op deze plek was hij volgens het Stadsarchief leermeester, had hij lief, werden zijn kinderen geboren, stierven zijn kinderen, stierven zijn vrouwen, maakte hij ruzie, ging hij failliet en maakte hij talloze meesterwerken.

Met behulp van de speciale interactieve techniek ‘augmented reality’ worden de originele documenten, die zeer moeilijk leesbaar zijn, toegankelijk gemaakt voor publiek. ,,Ogenschijnlijk saaie aktes worden opwindende en ontroerende getuigenissen van Rembrandts leven”, aldus het Stadsarchief. ,,Dichterbij Rembrandt kun je niet komen.”

De tentoonstelling maakt deel uit van de activiteiten rondom het 350e sterfjaar van Rembrandt, in 2019.