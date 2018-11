Jochem Myjer op 1 binnen in Bestseller 60

DEN HAAG – Cabaretier Jochem Myjer is weer in de pen geklommen en is met zijn boek De Gorgels en het geheim van de gletsjer meteen op 1 binnengekomen in de Bestseller 60-lijst. Dat maakt Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) woensdag bekend.

Paulien Cornelisse maakt een flinke sprong van 26 naar plek twee. Lévi Weemoedt pakt met zijn boek Pessimisme kun je leren! het zogenaamde brons.

De nummer 1 van vorige week, Het Pioppidieet van Aseem Malhotra en Donal O’Neill, zakt naar plek zes.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes top 10-notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Jochem Myjer – De Gorgels en het geheim van de gletsjer

2. (-) Paulien Cornelisse – Taal voor de leuk

3. (10) Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je leren!

4. (-) Michel van Egmond – Wim Kieft. De terugkeer.

5. (-) Kelly Weekers – Happy life 365

6. (1) Aseem Malhotra & Donal O’Neill – Het Pioppidieet

7. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (-) Danique Bossers – Work hard, play hard

9. (2) Suzanne Vermeer – IJskoud

10. (-) Sanne Blauw – Het bestverkochte boek ooit (met deze titel)