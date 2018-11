Stegeman gehoord om nepbom op legerplaats

Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman wordt woensdag gehoord voor het achterlaten van een nepbom op een legerplaats in het Gelderse Oldebroek. Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt een tweet hierover van de journalist.

Stegeman wordt naar eigen zeggen als verdachte verhoord. Officieel wordt hij naar eigen zeggen verdacht van het overtreden van het wetsartikel dat het verbiedt om een voorwerp achter te laten om te doen alsof het kan ontploffen. Daar staat maximaal vier jaar cel op.

,,Iemand nog een goed boek over?’’, vraagt Stegeman in zijn tweets. De journalist zegt zijn best te gaan doen het doel van de reportage, het aantonen van de ,,dramatische beveiliging” bij Defensie, voor het voetlicht te brengen.

Voor zijn programma Undercover Nederland liet Stegeman in Oldebroek een nepbom in de eetzaal achter. Na de vondst van het pakketje werd groot alarm geslagen en werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingezet.

Stegeman deed zich tijdens zijn actie voor als werknemer van de inlichtingendienst Albert Bijleveld. De ,,uitnodiging’’ voor het verhoor was echter gericht aan Stegeman, en dus niet aan Albert Bijleveld, aldus de journalist.

De marechaussee wil woensdag verder niet ingaan op de zaak. ,,Wij doen geen mededelingen over lopende zaken’’, aldus een woordvoerder.

In 2008 zorgde Stegeman voor ophef door binnen te dringen op militair vliegveld Woensdrecht en daar dichtbij de gevechtsvliegtuigen te komen. Op de kazerne in Havelte wist hij zelfs met een legervoertuig van het terrein af te rijden. Ook wist hij, gehuld in camouflagekleding, de militaire basis Oirschot binnen te komen. Na zijn eerdere acties kondigde Defensie maatregelen aan en scherpte de bewaking bij kazernes aan.