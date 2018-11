Disney boert goed met parken en films

Walt Disney heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met zijn attractieparken, wat resulteerde in fors meer winst. Er kwamen meer bezoekers over de vloer bij het entertainmentconcern en die gaven per persoon ook nog eens meer uit. Daarnaast brachten de succesfilms Ant-Man and the Wasp en Incredibles 2 veel geld in het laatje.

Televisie is tegenwoordig het belangrijkste onderdeel van het bedrijf. Ook daar was sprake van groei, geholpen door betere verkopen van televisieprogramma’s en extra inkomsten die van abonnees van betaalzender ABC naar Disney vloeiden.

Disney voerde zijn totale kwartaalomzet met 12 procent op tot 14,3 miljard dollar. Onder de streep bleef met 2,3 miljard dollar ongeveer een derde meer winst over dan een jaar eerder. Het was het vierde kwartaal van Disneys gebroken boekjaar. In twaalf maanden tijd harkte het concern alles bij elkaar wel 59,4 miljard dollar aan omzet binnen, goed voor een plus van 8 procent. De jaarwinst ging met 40 procent omhoog naar 12,6 miljard dollar.

Topman Robert Iger is erg tevreden met de cijfers. Hij spreekt van een recordomzet. Ook benadrukt hij dat Disney momenteel hard werkt aan het afronden van de overname van het leeuwendeel van branchegenoot 21st Century Fox. Door die megadeal ter waarde van ruim 71 miljard dollar komen bekende filmreeksen als Avatar en X-Men in handen van Disney, dat ook al de rechten op bioscoophits als Star Wars en de Marvel-films bezit. Daarnaast gaat de deal om een groot aantal televisiezenders van Fox. Door die onderdelen van Fox in te lijven, hoopt Disney sterker te staan in de concurrentieslag met streamingdiensten als Netflix.