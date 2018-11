In drommen naar De Wilde Stad

De natuurdocumentaire De Wilde Stad van regisseur Mark Verkerk heeft volgens distributeur Amstelfilm in acht maanden tijd meer dan 120.000 bezoekers getrokken.

Het record blijft staan op naam van De Nieuwe Wildernis, de megahit over de Oostvaardersplassen die in 2013 ruim 800.000 bezoekers wist te lokken. Maar sindsdien is er nooit meer een natuurfilm geweest waar zoveel bioscoopkaartjes voor werden verkocht.

In de film neemt kater Abatutu, die is ingesproken door acteur Martijn Fischer, de kijkers mee op ontdekkingsreis door de stadsjungle Amsterdam. Hij doet dat vanuit het perspectief van allerlei verschillende stadsdieren.

De Wilde Stad draait al acht maanden onafgebroken in drie bioscopen in Amsterdam: het Ketelhuis, Eye en De Uitkijk. Ook is de film nog met regelmaat in filmhuizen in andere steden te zien.