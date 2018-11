Optreden boyband geschrapt om atoombom-shirt

De Japanse televisiezender TV-Asahi heeft een optreden van de Zuid-Koreaanse jongensband BTS geschrapt. Reden daarvoor is een rel die is ontstaan over een t-shirt met de afbeelding van een paddenstoelwolk die een lid van BTS droeg.

De foto’s van het T-shirt van Park Ji-min (artiestennaam Jimin) hebben in Japan voor een stortvloed aan negatieve commentaren op sociale media gezorgd. Ook waren de woorden patriottisme, ‘onze’ geschiedenis, bevrijding en Korea te lezen.

De zanger droeg vorig jaar het shirt om de bevrijding van Korea van de Japanse koloniale overheersing (1910-45) te herdenken, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Japan is het enige land ter wereld waartegen ooit atoombommen werden gebruikt. De bommen werden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945 door de Verenigde Staten op de steden Hiroshima en Nagasaki geworpen.

BTS (Boygroup Bangtan Boys) is ook buiten Zuid-Korea zeer populair. De zevenkoppige band bestaat al sinds 2013 en heeft meer dan tien miljoen abonnees op YouTube. De groep trad vorige maand nog op in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam.