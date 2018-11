‘Girl’ genomineerd voor beste Europese film

De Belgisch-Nederlandse film Girl is op het European Film Festival in Sevilla genomineerd als beste Europese film. Hoofdrolspeler en danser Victor Polster heeft de nominatie voor beste acteur te pakken.

De debuutfilm van regisseur en scenarist Lukas Dhont gaat over de vijftienjarige Lara (Victor Polster), die het wil maken als ballerina. Maar haar lichaam werkt niet mee want ze is geboren als jongen.

Girl ging op 12 mei in Cannes in première en heeft al verschillende prijzen gewonnen.

De Europese awards worden op 15 december uitgereikt.