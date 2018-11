Medal of Freedom voor Elvis en Babe Ruth

President Donald Trump heeft besloten onder anderen Elvis Presley en honkbalgrootheid Babe Ruth postuum de Medal of Freedom toe te kennen, de hoogste Amerikaanse onderscheiding die burgers kunnen krijgen wegens grote verdiensten op velerlei terrein. Dat heeft het Witte Huis zaterdag laten weten.

Ook de voormalig opperrechter Antonin Scalia, eerder dit jaar overleden, en Miriam Adelson, een Amerikaans-Israëlische weldoenster en sponsor van de Republikeinen, verdienen een presidentiële medaille. Trump heeft voorts de American football-sterren Roger Staubach (76) en Alan Page (73) uitgekozen. De laatste onderscheidde zich na zijn sportcarrière als jurist en lid van het hooggerechtshof van Minnesota.

Elvis wordt geëerd wegens zijn geheel eigen sound, waarin hij gospel-, country- en bluesinvloeden combineerde, en de verkoop van meer dan een miljard platen. Bovendien diende hij twee jaar in het Amerikaanse leger. George Herman ‘Babe’ Ruth speelde in de jaren 1914-1935 met veel succes voor onder meer de New York Yankees. Hij sloeg in totaal 714 homeruns en noteerde 2873 honkslagen en 2174 runs. Ruth kreeg bovendien een recordaantal vrije lopen.